Денис Шрьодер е MVP на ЕвроБаскет 2025, обявиха и идеалната петица

Опитният гард Денис Шрьодер бе избран за най-полезен играч на приключилото тази вечер Европейско първенство по баскетбол. Навършващият на 15 септември 32 години гард, който от новия сезон ще играе на клубно ниво в Сакраменто Кингс, бе с основен принос за триумфа на Германия с цялостното си представяне на ЕвроБаскет 2025. В драматичен финал тази вечер световните шампиони излъгаха Турция с 88:83, а Шрьодер записа дабъл-дабъл с 16 точки и 12 асистенции.

FIBA Dennis is DIFFERENT 😈



Dennis Schroder is the #EuroBasket 2025 TISSOT MVP 🇩🇪 pic.twitter.com/Zm0nQuUQ69 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Шрьодер е третият германски баскетболист в историята, който става носител на наградата MVP на първенство на Стария континент. През 1993 година пръв това постига покойният Крис Велп, който помага на Германия да триумфира със златото. През 2005 година пък това звание си извоюва и легендата Дирк Новицки, въпреки че Маншафта трябва да се примири със сребърните медали.

DENNIS THE MENACE IS THE #EUROBASKET 2025 MVP! pic.twitter.com/y08ckoucnx — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Шрьодер завършва ЕвроБаскет 2025 със средни показатели от 20.3 точки, 7.2 асистенции, 3.4 борби и 0.8 откраднати топки.

В същото време бе определена и идеалната петица на завършилия в неделя турнир. В нея Шрьодер също намира място, а там са още словенецът Лука Дончич, другата германска звезда Франц Вагнер, Янис Адетокунбо (Гърция) и Алперен Шенгюн (Турция).

Your #EuroBasket 2025 All-Star Five ⭐



🇩🇪 Dennis Schroder

🇸🇮 Luka Doncic

🇩🇪 Franz Wagner

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/Er8yZbWwwb — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Снимки: Imago