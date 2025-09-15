Рожденикът Денис Шрьодер: Това е най-добрият и единственият подарък, от който се нуждая

Капитанът на германския национален отбор Денис Шрьодер, който днес навършва 32 години, обяви снощната победа на финала на Европейското първенство като перфектният подарък, най-добрият от който има нужда.

Германия спечели европейската титла с 88:83 срещу Турция в драматичен финал в Рига в неделя вечерта. А днес германският тим се прибира в страната, за да продължи празненствата за европейската титла, която добавят към световната.

Шрьодер отбеляза последните шест точки в срещата за тима си, за да си осигури победата, като нарече титлата „най-добрият и единственият подарък, от който се нуждая“ на рождения си ден. А също така беше обявен за най-полезен играч на турнира, точно както на Световното първенство.

”Турция беше силна, но вие бяхте по-силни“, каза капитанът на съотборниците си преди отпътуването от Рига за Франкфурт, където по-късно в понеделник са планирани прием, награждаване от спонсор и публично парти. Капитанът също така се пошегува, че играчите трябва да се въздържат от "забивки“, докато са на борда - след като празненствата за втората титла на ЕвроБаскет 32 години след първия успех през 1993-а продължиха до ранните часове.

"Да спечелим Световно първенство и Европейско първенство едновременно, това е спиращо дъха. Ние сме най-добрият отбор, за който съм играл“, каза Шрьодер преди да се качи на стълбичката на самолета.

След това изгледа отново последните минути на мача на телефон и каза: “Живееш за тези моменти. Работя усилено за това всеки ден. Накрая просто взех топката и я вкарах.“

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер стана свидетел на последния успех на арената в Рига, а канцлерът Фридрих Мерц поздрави шампионите чрез платформа X. "Гордеем се с вас. Вие сте вдъхновение за младите спортисти“, каза Мерц, говорейки за “сензационно представяне“.

Легендарният Дирк Новицки просто публикува „Европейски шампиони!!!!“, а тенис-иконата Борис Бекер каза: „Даааааа!!! Спечелихме и сме европейски шампиони“.

Снимки: Imago