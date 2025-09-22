Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

  • 22 сеп 2025 | 11:39
  • 566
  • 0

От Левски излязоха със специален пост в социалните мрежи с изказване на Георги Костадинов. Според халфа “сините” трябва да покажат постоянство, ако искат да положат основните на нещо по-сериозно. Към момента Левски е първи в класирането с една точка пред втория ЦСКА 1948.

Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец
Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

“Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно. Ако искаме това да се случи, трябва да покажем постоянство”, заяви Костадинов.

