Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

От Левски излязоха със специален пост в социалните мрежи с изказване на Георги Костадинов. Според халфа “сините” трябва да покажат постоянство, ако искат да положат основните на нещо по-сериозно. Към момента Левски е първи в класирането с една точка пред втория ЦСКА 1948.

“Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно. Ако искаме това да се случи, трябва да покажем постоянство”, заяви Костадинов.