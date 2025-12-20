Популярни
Очаквайте на живо: Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
Геша увери, че Септември (Тервел) ще се справи с финансовата криза

  • 20 дек 2025 | 17:00
  • 511
  • 0

ФК Септември 98 (Тервел) е на върха в класирането – заедно (с еднакъв точков актив) с Черноморец Балчик са есенни първенци в настоящия сезон на Североизточната Трета лига. Веднага след края на полусезона, Георги Иванов-Геша, треньор на Септември разкри пред Sportal.bg, че клуба има финансови затруднения. Тогава наставникът отправи апел за помощ.

В ново изявление по темата, треньора обясни защо се е стигнало до трудната ситуация в отиващата си 2025 година и успокои феновете на отбора.

„Натрупаха  се много победи, за които се раздават премии, така че превишихме бюджета от тази гледна точка, но ще се оправим. Отборът си е същият, момчетата са сериозни, така че няма да имаме проблем“, каза Геша.

Снимки: septemvri98.com

