Тунизийци се отказаха от Сангаре

Тунизийският Есперанс спря да мъти главата на тарана на Левски Мустафа Сангаре. Този клуб изпрати през миналата седмица оферта за правата на национала на Мали. Според тамошните медии предложението е било за 1.5 милиона евро, пише "Тема Спорт".

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес призна, че заедно с ръководството е взето решение Сангаре да бъде задържан в състава поне до зимата, защото сега не може да се реагира с търсенето на негов заместник. Играчът е приел становището на наставника и шефовете. От "Герена" отхвърлиха твърденията, че нападателят е отказал да тренира, за да бъде продаден в Есперанс, където щял да получава в пъти по-висока заплата.

Вчера от тунизийския клуб обявиха, че се отказват от привличането на Сангаре, въпреки че са били подготвили и подобрена оферта. Причината е, че са се насочили към привличането на френския нападател Флоран Дано. Той трябва да премине медицински прегледи днес, а ако резултатите от тях са добри, да подпише договор.