Тунизийци се отказаха от Сангаре

  • 20 сеп 2025 | 09:17
  • 196
  • 0

Тунизийският Есперанс спря да мъти главата на тарана на Левски Мустафа Сангаре. Този клуб изпрати през миналата седмица оферта за правата на национала на Мали. Според тамошните медии предложението е било за 1.5 милиона евро, пише "Тема Спорт".

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес призна, че заедно с ръководството е взето решение Сангаре да бъде задържан в състава поне до зимата, защото сега не може да се реагира с търсенето на негов заместник. Играчът е приел становището на наставника и шефовете. От "Герена" отхвърлиха твърденията, че нападателят е отказал да тренира, за да бъде продаден в Есперанс, където щял да получава в пъти по-висока заплата.

Вчера от тунизийския клуб обявиха, че се отказват от привличането на Сангаре, въпреки че са били подготвили и подобрена оферта. Причината е, че са се насочили към привличането на френския нападател Флоран Дано. Той трябва да премине медицински прегледи днес, а ако резултатите от тях са добри, да подпише договор.

