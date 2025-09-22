Популярни
  Левски
  2. Левски
  Макаби (Хайфа) се отказа от Марин Петков

  22 сеп 2025 | 10:30
Макаби (Хайфа) няма да привлича нови футболисти до края на трансферния пазар, съобщават местните издания. Това означава, че Марин Петков ще остане в Левски поне до зимата и няма да премине в друг клуб.

През миналата седмица Петков усилено бе свързван с преминаване в Макаби, но до сделка не се стигна. Това е поредната опция, която не се осъществи за национала през това лято, след като Левски преговаряше с Ракув и Монца, но до сделка така и не се стигна.

Петков загуби титулярното си място в Левски. В последните 4 шампионатни двубоя фланговият нападател е оставян резерва от треньора Хулио Веласкес. Вместо него испанският треньор предпочита Карл Фабиен.

