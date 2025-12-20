Божинов ще играе на турнира за Любо, ЦСКА и Левски осигуриха фланелките

Бившият национал Валери Божинов ще вземе участие в благотворителния турнир, който ще се проведе утре в "Драгалевци" и средствата от който ще отидат за лечението на легендата на българския футбол Любослав Пенев. Божинов излезе с публикация в социалните медии, от която става ясно, че фланелките за турнира са осигурени от ЦСКА и Левски.

"КОГАТО ФУТБОЛЪТ Е ПОВЕЧЕ ОТ ИГРА На 21 декември, между 09:00 и 14:00 ч., в зала ДИТ - Драгалевци, се събираме не просто за търг, а за кауза! За да подадем ръка на човек, който години наред е давал сърцето си за българския футбол - Любослав Пенев. Апелирам към медиите да бъдат съпричастни и да отразят събитието! И не на последно място искам да благодаря на Левски и ЦСКА, че осигуриха фланелките за тази благотворителна кауза! Защото Доброто е Заразно!!", написа бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити, Парма, Фиорентина, Партизан и Лече.