Стойчо на банкета на ЦСКА

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Стойчо Младенов е потвърдил присъствие на коледния банкет на ветераните, който ще се проведе в понеделник във Военния клуб, пише "Тема Спорт". През миналата седмица Екзекутора на Ливърпул присъства на среща в офиса на "армейците" с изпълнителния директор Вангел Вангелов, спортния шеф Бойко Величков и техническия Михаил Александров. Тя е била по повод възстановяването на Клуба на ветерана и е била инициирана от ръководството на "червените".

Освен Стойчо в разговора участваха още Валентин Михов, Георги Илиев - Майкъла, Петър Витанов - Патрика и Емил Бучински. На срещата е трябвало е да присъства и Радослав Здравков, но той не е отишъл поради възникнал в последния момент ангажимент. Очаква се всички те да уважат и традиционното тържество на ЦСКА в понеделник.