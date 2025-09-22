Популярни
  3. Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

  • 22 сеп 2025 | 03:12
  • 295
  • 0
Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

Брюж не сбърка в домакинството си на Сент Трюйден от 8-ия кръг на белгийското първенство. Попаденията отбелязаха Брендън Мехеле в 45-ата минута и Николо Тресолди в 59-ата.

Попадението на Мехеле има по-особена стойност, защото легендата на "сньо-черните" се разписа в своя мач номер 500 за клуба. И за двата гола на Брюж асистира гръцкият нападател Христос Цолис.

Брюж можеше да спечели и по-убедително, а Сент Трюйден регистрира трети пореден мач без победа и вече е само с точка пред отбора на Ники Хайен. Начело е шампионът Роял Юнион СЖ с 20 точки.

В другите неделни двубои Вестерло загуби с 0:2 от Стандард (Лиеж), а Мехелен и Серкъл Брюж завършиха наравно - 0:0.

