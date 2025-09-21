Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Андерлехт
  Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

  21 сеп 2025
  • 297
  • 0
Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

Отборът на Роял Антверп, за който се състезава българинът Росен Божинов, направи нулево равенство срещу тима на Андерлехт в дербито от 8-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига.

Така разликата между съперниците остана една точка, като Андерлехт се намира в зоната на шампионския плейоф, докато Роял Антверп е към момента позициониран в плейофа за участие в Лигата на конференциите.

Иначе самият Божинов беше титуляр, но се наложи да бъде заменен на полувремето, тъй като получи разтежение и вероятно няма да бъде наличен около една седмица. В следващия кръг Роял Антверп ще гостува на Варегем. Този двубой е на 27-и септември (събота) и ще стартира от 17:00 часа българско време.

