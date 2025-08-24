Популярни
  Роял Антверп
  2. Роял Антверп
  Национал на България с нов силен мач в Белгия

Национал на България с нов силен мач в Белгия

  24 авг 2025 | 16:47
  • 3455
  • 0

Отборът на Роял Антверп, за който титуляр игра българският защитник Росен Божинов, се наложи над Мехелен с 2:1 в мач от петия кръг на белгийската Юпилер Про лига.

Домакините показаха изключителен характер, като изоставаха в резултата още след десет минути игра и попадение на Теренс Куду от Мехелен.

Четвърт час по-късно Тибо Сомерс изравни за домакините, но задачата им стана много сложна, след като Денис Прат бе изгонен с директен червен картон в 54-ата минута.

Въпреки това Мохамаду Думбия вкара победен гол за Антверп в 80-ата минута след асистенция на Андреас Ферстратен.

Росен Божинов, който бе повикан в националния тим на България за мачовете с Испания и Грузия през септември, бе през целия мач на терена и показа стабилна игра.

Отборът му Роял Антверп е на пето място в класирането с 9 точки от пет мача, като по този показател е с равни точки с грандовете Андерлехт и Брюж, но те имат мач по-малко. 

