Божинов с нови 90 минути при победа на Роял Антверп

  11 авг 2025 | 03:56
Българският защитник Росен Божинов изигра втори пълни 90 минути за белгийския Роял Антверп, който в третия кръг на местната Юупилер Про Лига се наложи с 3:1 над тима на Льовен.

Това беше и първа победа за най-стария клуб в Белгия през новия сезон, който запази разликата от две точки спрямо лидерите в класирането. Льовен от своя страна след поражението се закотви на дъното.

Божинов беше поставен като лявостоящ в тройката централни бранители на отбора си и няколко пъти попадна в центъра на вниманието по време на срещата - веднъж с помощ за своя тим, а веднъж и едва не донесе проблеми.

Домакините откриха резултата в 36-ата минута от дузпа, която беше реализирана от Мишел Баликвишо. Българинът обаче имаше решаваща роля. Денис Прает центрира, Божинов скочи най-високо и при удара му с глава топката се удари в ръката на Евоуд Плетникс, след което съдията Уесли де Крамер посочи точката на 11 метра от вратата, а Баликвишо откри.

Двата отбора се вкопчиха в здрава битка през второто полувреме, като съдията Де Крамер посочи дузпа за гостите в средата на частта, но системата ВАР я отмени. Именно в тази ситуация беше замесен и българският бранител, но в крайна сметка се оказа, че няма нарушение. Все пак в 78-ата минута дойде и третата дузпа, отново за домакините и реализирана за 2:0 от Махамаду Думбия.

Три минути преди края на редовното време Евуд Плетинкс се реваншира за грешката си за дузпа през първото полувреме и отправи удар с глава покрай Ламенс, с който гостите намалиха изоставането си. Лъчът надежда за тях изгасна съвсем скоро и домакините стигнаха до трето попадение чрез Фарук Аѝдеками, който се разписа в 7-ата на продължението, оформяйки крайния резултат.

В следващия кръг Божинов и компания ще гостуват на тима на Шарлероа. Срещата е на 17-и август (неделя) от 19:30 часа българско време.

