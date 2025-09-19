Алегри определи мача с Удинезе като един от най-важните и разкри кога ще може да разчита на Леао и Менян

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри определи утрешното гостуване на Удинезе като един от най-важните мачове на своя тим през целия сезон. Той също така разкри, че очаква контузеният през последния месец Рафаел Леао да се завърне за сблъсъка срещу Наполи през следващия уикенд, а замененият принудително в предходния двубой Майк Менян да бъде титуляр за мача с Лече за Купата на Италия във вторник.

“Тимът записа две поредни победи, а утре ни предстои доста труден мач. Удинезе имат седем точки, много физически отбор са и е доста трудно да се играе в Удине. Утрешният тест е важен за нас и сме го обсъдили. Трябва да надградим върху двата постигнати успеха. Знаем, че утре имаме шанс срещу много физически отбор, който е труден за побеждаване. Утре ни предстои доста важен тест. Това, че сме спечелили два мача, не означава, че изведнъж всички сме станали добри и красиви. Утре вечер, когато мачът започне, трябва да се активизираме, защото в противен случай ще си самонавредим, и то срещу тим като Удинезе. Има четири ключови мача през сезона и това е един от тях. Трябва да подходим с голяма отговорност, изигравайки мач с големи компактност и техника. Ще имаме малко пространства, така че ще е необходимо да се възползваме от получените възможности и да подобрим ефективността на положенията ни, която в момента е доста ниска. Трябва да бъдем готови.

Възстановяването на Леао върви добре и се надяваме да бъде на разположение за мача с Наполи, но със сигурност няма да е на линия за Лече. Той отсъства от дълго време, така че ще трябва да преценим състоянието му. Менян е добре и е спокоен, като ще бъде на вратата срещу Лече във вторник. Кристиан Пулишич е много по-добре, като се появи добре от пейката в миналия мач. Той е наистина добър играч и утре ше реша дали да го пусна като титуляр, защото във вторник имаме важен елиминационен двубой. Срещу Болоня резервите направиха много важен принос за отбора. Самуеле Ричи и останалите се справиха доста добре. Най-важна е финалната цел: да влезем в топ 4, вървейки лека-полека. Кой ще е капитан утре? Матео Габия на 99%, така че вече знаете един от титулярите”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

