  Милан
  2. Милан
  Алегри разбра наказанието си за изгонването си в последния мач на Милан

Алегри разбра наказанието си за изгонването си в последния мач на Милан

  16 сеп 2025
Наставникът на Милан Масимилиано Алегри официално беше наказан от Дисциплинарната комисия към Серия "А" за един мач, а също така отнесе глоба от 10 хиляди евро.

Алегри отписа Менян за следващия мач и призна: Сакото ми ме спаси при изгонването ми
Алегри отписа Менян за следващия мач и призна: Сакото ми ме спаси при изгонването ми

Причината за санкцията е изгонването му в края на победата с 1:0 над Болоня от третия кръг на италианския елит. Тогава главният съдия отмени очевидна дузпа за “росонерите” след проверка с ВАР, което предизвика гнева на Алегри, който в типичния си стил захвърли сакото си и се развика на четвъртия съдия. Така треньорът ще пропусне съботното гостуване на Удинезе. “Наказанието е вследствие на това, че в 45-ата минута на второто полувреме той разкритикува работата на ВАР по неуважителен начин и открито протестира срещу четвъртия рефер, който докладва неговото провинение”, гласи обосновката на Дисциплинарната комисия.

Според италианските медии отговорникът за ВАР във въпросния двубой Микаел Фабри ще отнесе наказание за поне два мача заради това, че при въпросната ситуация за възможна дузпа е предоставил на Матео Марченаро неподходящи кадри, които са довели до отмяната на неговото решение. Главният съдия обаче вероятно ще се размине със санкция, въпреки че дори президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина призна, че отмяната на дузпата е било грешно отсъждане.

Снимки: Gettyimages

