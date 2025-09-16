Алегри разбра наказанието си за изгонването си в последния мач на Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри официално беше наказан от Дисциплинарната комисия към Серия "А" за един мач, а също така отнесе глоба от 10 хиляди евро.

Алегри отписа Менян за следващия мач и призна: Сакото ми ме спаси при изгонването ми

Причината за санкцията е изгонването му в края на победата с 1:0 над Болоня от третия кръг на италианския елит. Тогава главният съдия отмени очевидна дузпа за “росонерите” след проверка с ВАР, което предизвика гнева на Алегри, който в типичния си стил захвърли сакото си и се развика на четвъртия съдия. Така треньорът ще пропусне съботното гостуване на Удинезе. “Наказанието е вследствие на това, че в 45-ата минута на второто полувреме той разкритикува работата на ВАР по неуважителен начин и открито протестира срещу четвъртия рефер, който докладва неговото провинение”, гласи обосновката на Дисциплинарната комисия.

📰 Giudice Sportivo: Allegri has been suspended for one match (plus a €10K fine) “for having, in the 45th minute of the second half, criticized the VAR’s work in a disrespectful manner, he openly protested against the Fourth Official; the offense was reported by the Fourth… pic.twitter.com/o0zUbhKtLO — Milan Posts (@MilanPosts) September 16, 2025

Според италианските медии отговорникът за ВАР във въпросния двубой Микаел Фабри ще отнесе наказание за поне два мача заради това, че при въпросната ситуация за възможна дузпа е предоставил на Матео Марченаро неподходящи кадри, които са довели до отмяната на неговото решение. Главният съдия обаче вероятно ще се размине със санкция, въпреки че дори президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина призна, че отмяната на дузпата е било грешно отсъждане.

They literally said there was no contact on Nkunku…. This was reversed… pic.twitter.com/dUTlXIbwLo — Martino Puccio (@MartinoPuccio) September 14, 2025

Снимки: Gettyimages