  2. Милан
Българинът в Милан отново непоклатим за дубъла

  • 17 сеп 2025 | 18:53
  • 547
  • 0
Българинът Валери Владимиров продължава да е твърд титуляр за резервния отбор на Милан - Милан Футуро. В него играят футболисти до 23 години, а нашенецът е едва на 17 години.

Този път Владимиров, който е централен защитник, беше част от състава и в мача срещу Леон от четвъртия кръг на първенството в Серия “Д”, което е четвърта дивизия. Двубоят завърши 2:2, като българинът и неговите съотборници успяха да заличат пасив от 0:2. Досега нашенецът е играл във всички двубои от първата минута без смяна.

Българинът пристигна в Милан през лятото на 2024 г. с трансфер от родния му клуб Ботев (Пловдив). Около него се зашумя преди месец, когато Масимилиано Алегри го включи в групата за мач на мъжкия тим от турнира за Купата на Италия срещу Бари. Юношеският ни национал обаче не се появи в игра.

През миналия сезон Владимиров се състезава основно за състава на миланския гранд до 17 години, като записа няколко мача и за по-горните възрастови категории. Той взе участие в общо 30 двубоя, в които се отчете с гол и две асистенции.

