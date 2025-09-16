Мората: Може би ще говоря за раздялата си с Милан, след като се оттегля

Нападателят на Комо Алваро Мората беше категоричен, че не възприема миналата кампания за неуспешна в личен план, въпреки че не успя да впечатли с представянето си с екипа на Милан. “Росонерите” привлякоха капитана на Испания през миналото лято и през първия полусезон го налагаха като титулярна “деветка”, но още през зимата решиха да го преотстъпят на Галатасарай, а наскоро го пратиха в състава на Сеск Фабрегас.
“Ако си мислите, че имах труден сезон, при положение че спечелих три трофея, аз не съм съгласен. Миналата година спечелих с Милан на “Сантиаго Бернабеу” в Шампионската лига, след което триумфирахме със Суперкупата, побеждавайки Ювентус и Интер. Сезонът не беше негативен. Вярно е, че начинът, по който си тръгнах, беше негативен, но не мога да обсъждам това. Може би ще говоря по темата, щом се оттегля от футбола”, коментира Мората след снощното реми 1:1 между Комо и Дженоа.
Снимки: Gettyimages