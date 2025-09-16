Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Мората: Може би ще говоря за раздялата си с Милан, след като се оттегля

Мората: Може би ще говоря за раздялата си с Милан, след като се оттегля

  • 16 сеп 2025 | 18:10
  • 528
  • 0

Нападателят на Комо Алваро Мората беше категоричен, че не възприема миналата кампания за неуспешна в личен план, въпреки че не успя да впечатли с представянето си с екипа на Милан. “Росонерите” привлякоха капитана на Испания през миналото лято и през първия полусезон го налагаха като титулярна “деветка”, но още през зимата решиха да го преотстъпят на Галатасарай, а наскоро го пратиха в състава на Сеск Фабрегас.

“Ако си мислите, че имах труден сезон, при положение че спечелих три трофея, аз не съм съгласен. Миналата година спечелих с Милан на “Сантиаго Бернабеу” в Шампионската лига, след което триумфирахме със Суперкупата, побеждавайки Ювентус и Интер. Сезонът не беше негативен. Вярно е, че начинът, по който си тръгнах, беше негативен, но не мога да обсъждам това. Може би ще говоря по темата, щом се оттегля от футбола”, коментира Мората след снощното реми 1:1 между Комо и Дженоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 895
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 1837
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 3775
  • 1
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 794
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 2050
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 6742
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 15380
  • 12
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 13382
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 38397
  • 35
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 48361
  • 125
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 11021
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 367718
  • 3