Калпаков взе в Марек футболист от бившия си отбор

Марек Дупница привлече нов футболист часове преди гостуването на Спартак (Плевен) в 9-ия кръг на Втора лига. Към отбора се присъедини 24-годишният френски халф с котдивоарски корени Уилфред Куаку, който идва като свободен агент. През миналия сезон той игра за Монтана под ръководството на Танчо Калпаков, записвайки 35 мача и един гол, като помогна на тима да спечели промоция за елита.

Мачът в Плевен е в събота от 17:00 часа и противопоставя два състава от долната част на класирането.

Марек няма да може да разчита на нападателя Илия Димитров, който има проблеми с кръста и продължава лечението си. За сметка на това полузащитникът Християн Джаджаров, контузен в последния двубой срещу Локомотив ГО, вече тренира пълноценно и е на разположение на треньора.

„Тежи ни изравнителният гол в продължението на миналия мач, но правим всичко възможно да изчистим напрежението. Навлизаме в по-положителна настройка и искаме да зарадваме феновете с победа в Плевен. Имаме известни кадрови проблеми, но ще ги преодолеем и ще играем с оптимизъм“, коментира Калпаков пред клубния сайт.

След равенството 1:1 в предишния кръг дупничани заемат 14-о място с 6 точки, а Спартак (Плевен) е на 15-а позиция с 5.