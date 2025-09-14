Популярни
Браво! Марек подкрепи свой юноша

  • 14 сеп 2025 | 16:33
  • 419
  • 1
Браво! Марек подкрепи свой юноша

Марек Дупница направи страхотен жест към младия си футболист Даниел Кирилов.

16-годишният юноша на Марек пропусна дузпа в домакинството срещу Локомотив Горна Оряховица от 8-ия кръг на Втора лига, но и вкара гол в мача, завършил 1:1.

От клуба се застъпиха за Кирилов за пропуснатата дузпа и в наред с това, го поздравиха за гола, който вкара във вратата на „железничарите“.

Ето какво написаха дупничани:

Въпреки злощастно изпуснатата победа вчера, да поздравим 16-годишния талант от школата на Марек Даниел Кирилов за великолепния гол, който заби във вратата на Локо ГО! Браво, Дани“.

