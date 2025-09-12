Танчо Калпаков: Най-важно е да вземем победата

Марек посреща Локомотив Горна Оряховица в мач от 8-ия кръг на Втора лига тази събота от 17:00 ч. на стадион "Бончук", а срещата бележи повторния дебют на Танчо Калпаков начело на дупнишкия тим.

"Виждам, че има импулс сред момчетата, тренират с настроение. Надявам се всичко това да го пренесем в мача. След тези негативни резултати от съществено значение е да победим. В момента важен е резултатът, защото много по-различна е обстановката, когато отборът побеждава. На този етап искаме да вземем победата без голямо значение как ще я постигнем", заяви Калпаков за официалния сайт на клуба.

Подобно на Марек, и Локомотив ГО направи треньорска смяна преди сблъсъка. "Може би най-големият ми проблем е именно това, че противникът предприе треньорска рокада и има една неизвестност. Но същото се отнася и за тях", допълни наставникът.

Калпаков има и кадрови проблем - централният нападател Илия Димитров страда от болки в кръста и до последно ще бъде под въпрос за срещата.