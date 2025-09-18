Болки в кръста мъчат бивш нападател на Левски, Марек без него в Плевен

Нападателят на Марек Илия Димитров със сигурност пропуска предстоящия мач срещу Спартак (Плевен). Димитров все още има проблеми с кръста и е на инжекции, като няма да попадне в групата за гостуването на плевенчани. Полузащитникът Християн Джаджаров, който бе принудително заменен в изминалия кръг в двубоя с Локомотив Горна Оряховица, се чувства добре и тренира наравно със съотборниците си. Джаджаров е готов за мача и ще е на разположение на старши треньора Танчо Калпаков. Мачът Спартак (Плевен) – Марек е в събота от 17:00 часа.