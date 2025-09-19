Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Марек гледа с оптимизъм към гостуването на Спартак (Плевен)

Марек гледа с оптимизъм към гостуването на Спартак (Плевен)

  • 19 сеп 2025 | 12:46
  • 229
  • 0
Марек гледа с оптимизъм към гостуването на Спартак (Плевен)

Oтборът на Марек се готви с оптимизъм за предстоящата среща със Спартак (Плевен). Двубоят е от 9-ия кръг на Втора лига, а след лошите резултати напоследък, отборът от Дупница тръгва за положителен изход от мача. Илия Димитров няма да може да вземе участие в двубоя заради травма в кръста, но добрата новина е, че Християн Джаджаров е възстановен и ще може да играе.

Болки в кръста мъчат бивш нападател на Левски, Марек без него в Плевен
Болки в кръста мъчат бивш нападател на Левски, Марек без него в Плевен

"Тежи ни злополучната развръзка от миналия кръг, когато получихме изравнителен гол в продължението, но правим всичко възможно да се отърсим от това напрежение. Постепенно навлизаме в положителна настройка за мача в Плевен. Искаме вече да запишем победа и да зарадваме феновете.

Имаме известни проблеми около състава за предстоящия мач, но със сигурност ще ги превъзмогнем и излизаме с позитивна нагласа", каза за клубния сайт треньорът на Марек Танчо Калпаков.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Беласица организира благотворителен търг

Беласица организира благотворителен търг

  • 19 сеп 2025 | 09:54
  • 417
  • 1
Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

Проблеми за Лудогорец преди гостуването на "Герена"

  • 19 сеп 2025 | 09:41
  • 7397
  • 5
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и Иван Цветанов

  • 19 сеп 2025 | 09:19
  • 738
  • 0
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6033
  • 4
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17336
  • 60
"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

"Северъ": Томаш беше като Клоп пред това недоразумение

  • 18 сеп 2025 | 20:43
  • 18981
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 23160
  • 102
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 17336
  • 60
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 7732
  • 13
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 8698
  • 3
Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

Барса ще стартира като домакин в ШЛ на "Монтжуик", моли УЕФА за изключение

  • 19 сеп 2025 | 10:52
  • 3743
  • 3
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 6033
  • 4