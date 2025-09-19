Марек гледа с оптимизъм към гостуването на Спартак (Плевен)

Oтборът на Марек се готви с оптимизъм за предстоящата среща със Спартак (Плевен). Двубоят е от 9-ия кръг на Втора лига, а след лошите резултати напоследък, отборът от Дупница тръгва за положителен изход от мача. Илия Димитров няма да може да вземе участие в двубоя заради травма в кръста, но добрата новина е, че Християн Джаджаров е възстановен и ще може да играе.

Болки в кръста мъчат бивш нападател на Левски, Марек без него в Плевен

"Тежи ни злополучната развръзка от миналия кръг, когато получихме изравнителен гол в продължението, но правим всичко възможно да се отърсим от това напрежение. Постепенно навлизаме в положителна настройка за мача в Плевен. Искаме вече да запишем победа и да зарадваме феновете.

Имаме известни проблеми около състава за предстоящия мач, но със сигурност ще ги превъзмогнем и излизаме с позитивна нагласа", каза за клубния сайт треньорът на Марек Танчо Калпаков.

