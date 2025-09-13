Популярни
»
Мъките на Марек продължават
Марек не победи Локомотив (Горна Оряховица) в среща от VIII кръг на Втора лига, завършила 1:1. Домакините от Дупница бяха с човек повече на игрището през второто полувреме, но въпреки това Мариян Иванов успя да изравни за "железничарите" от Горна Оряховица в добавеното време. В края на първата част Даниел Кирилов даде аванс за тима на Танчо Калпаков с точен изстрел. Така Марек продължава да няма победа от юли, когато на старта на новия сезон дупничани надвиха с 1:0 дублиращия състав на Лудогорец.

