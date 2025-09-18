Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

  • 18 сеп 2025 | 21:55
  • 627
  • 0
Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Монастир, Тунис. Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" и нейната партньорка Валерия Бхуну от Зимбабве загубиха срещу Алксандра Варгамов и Рафаел Лакас с 3:6, 6:7 (5) за час и 28 минути.

Шиникова и Бхуну допуснаха пробив в самото начало на първия сет, а във втората част изпуснаха преднина от 5:2. В тайбрека поставените под номер 3 канадки победиха със 7:5, завършвайки срещата още от първата си възможност.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 5766
  • 19
Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 6840
  • 2
Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

  • 18 сеп 2025 | 21:55
  • 2981
  • 1
Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

  • 18 сеп 2025 | 21:47
  • 2343
  • 0
Ранните мачове в Шампионската лига приключиха

Ранните мачове в Шампионската лига приключиха

  • 18 сеп 2025 | 21:40
  • 23395
  • 1
Потвърдиха наказанието на Дийн Хаусен

Потвърдиха наказанието на Дийн Хаусен

  • 18 сеп 2025 | 21:26
  • 1905
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 416316
  • 13
Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 5766
  • 19
Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 6840
  • 2
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 19457
  • 31
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 99395
  • 249
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 32629
  • 44