Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Монастир, Тунис. Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" и нейната партньорка Валерия Бхуну от Зимбабве загубиха срещу Алксандра Варгамов и Рафаел Лакас с 3:6, 6:7 (5) за час и 28 минути.

Шиникова и Бхуну допуснаха пробив в самото начало на първия сет, а във втората част изпуснаха преднина от 5:2. В тайбрека поставените под номер 3 канадки победиха със 7:5, завършвайки срещата още от първата си възможност.