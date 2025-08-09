Популярни
Серията без успех за ЦСКА продължи и срещу Черно море - на живо с отзивите след 0:0
  3. Шиникова загуби финал в Германия

Шиникова загуби финал в Германия

  • 9 авг 2025 | 19:41
  • 446
  • 0
Шиникова загуби финал в Германия

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова загуби на финала на двойки на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

33-годишната българката и представителката на домакините Лола Гиза отстъпиха пред четвъртите поставени Со-хюн Парк (Република Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд) с 1:6, 4:6 за точно час на корта.

Шиникова и Гиза допуснаха три пробива в първия сет, а във втората част се игра равностойно до 3:3, след което номер 4 в схемата взеха три от следващите четири гейма и затвориха мача.

Българката има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), но за последно тя стана шампионка през 2023 година в Монастир (Тунис).

