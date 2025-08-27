Популярни
Шиникова и Енчева с победи в Брашов

  • 27 авг 2025 | 16:05
Шиникова и Енчева с победи в Брашов

Българките Изабелла Шиникова и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 Шиникова  надделя над партньорката си на двойки Нина Варгова (Словакия) със 7:6(4), 6:3 след почти два часа игра. 33-годишната софиянка на четири пъти пропиля пробив аванс, а в тайбрека навакса изоставане от 1:3 точки и все пак стигна до успеха в първия се. Във втората част тя допусна ранен брейк, но с пет поредни гейма обърна до 5:2 и това се оказа решаващо.

Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне утре 19-годишната Рут Явериас (Испания).  Енчева пък елиминира осмата в схемата Сапфо Сакелариди (Гърция) с убедителното 6:2, 6:4. 19-годишната българка поведе с 4:0 и спечели лесно първия сет, а във втората част навакса ранен пробив пасив при 1:2 и стигна до обрат.  Квалификантката Валерия Гърневска отпадна в първия кръг след поражение от номер 6 Илинка Амарией (Румъния) с 3:6, 5:7. Гърневска сервираше за втория сет при 5:4, но не се възползва и беше елиминирана.

Шиникова, Енчева и Дария Великова вчера достигнаха до четвъртфиналите на двойки.

