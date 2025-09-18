Популярни
  Шиникова отпадна във втория кръг в Тунис

Шиникова отпадна във втория кръг в Тунис

  • 18 сеп 2025 | 18:43
  • 92
  • 0
Шиникова отпадна във втория кръг в Тунис

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Шиникова беше елиминирана от испанката Ноелия Боусо Саноти с 6:3, 6:7(4), 2:6 след почти два часа и половина игра.33-годишната софиянка взе първия сет със серия от четири поредни гейма, а във втората част навакса ранен пробив пасив, но в последвалия тейбрек допусна изоставане от 2:6 точки, което се оказа решаващо. В третия сет българката поведе с 2:0, но загуби следващите шест гейма, а с това и мача.

В надпреварата на двойки Шиникова и Валерия Буну (Зимбабве) ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу поставените под номер 3 канадки Рафаел Лакас и Александра Ваграмов.

