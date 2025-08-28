Шиникова на 1/4-финал в Брашов

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова победи убедително с 6:0, 6:3 Рут Роура Явериас (Испания). Срещата продължи 74 минути.

Българката спечели първите десет гейма в мача, а за място на полуфиналите ще играе срещу победителката от мача между румънките Патрича Мария Циг и Бриана Сабо.

Националката Лидия Енчева пък загуби във втория кръг на сингъл с 0:6, 2:6 от Елена Бертеа (Румъния) за час и 18 минути игра.

По-късно днес Изабелла Шиникова, Лидия Енчева и Дария Великова ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Шиникова и Нина Варгова (Словакия), поставени под №3, ще се изправят срещу Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Симион (Румъния), а Лидия Енчева и Дария Великова в тандем ще играят срещу вторите поставени японки Канако Моризаки и Акико Омае.