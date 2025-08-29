Изабелла Шиникова е на 1/2-финал в Брашов

Популярни
  • 29 авг 2025 | 15:26
  • 259
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова победи на четвъртфиналите с 5:7, 6:4, 7:6(4) представителката на домакините Бриана Сабо. Срещата продължи 3 часа и 5 минути.

Българката имаше преднина от пробив при 4:3 в първия сет, но загуби четири от следващите пет гейма. Шиникова спечели втората част с пробив във деветия гейм и изравни резултата в сетовете. Националката проби за 5:4 в третата решаваща част, но румънката отговори с рибрейк за 5:5. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Шиникова спечели три поредни точки от 4:4 до 7:4 и триумфира с победата.

За място на финала Изабелла Шиникова ще играе срещу Юлия Струплова (Чехия). Българската има спечелени 27 титли на сингъл в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), като три от тях е завоювала през тази година.

