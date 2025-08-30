Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите в Брашов

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 в схемата българка отстъпи пред Юлия Струплова (Чехия) с 3:6, 3:6. Двубоят продължи час и 49 минути.

Шиникова изостана с 1:5 в първия сет и и не успя да навакса. Във втората част тя успя да преодолее пасив от 1:3 до 3:3, но загуби следващите три гейма, а в това и срещата

Националката има спечелени 27 титли на сингъл в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), като три от тях е завоювала през тази година.