Шиникова с победи на сингъл и двойки в Монастир

Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл и четвърфиналите на двойки на турнира на клей в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата на сингъл българка победи убедително с 6:3, 6:2 Арина Булатова (Русия). Срещата продължи 84 минути.

Шиникова спечели три поредни гейма от 2:2 до 5:2 в първия сет, а след това го спечели с 6:3. Българката направи серия от три печеливши гейма от 3:2 до 6:3 във втората част и триумфира с победата.

Във втория кръг Шиникова ще играе срещу победителката от мача между Ноелия Бусо Саноти (Италия) и Анджелика Сара (Испания).

В надпреварата на двойки Шиникова и Валерия Буну (Зимбабве) победиха с 6:2, 6:4 Валерия Кусенкова (Испания) и Лина Суси (Тунис) и се класираха за четвъртфиналите.