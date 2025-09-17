Голям бой между феновете подгря ПСЖ - Аталанта

Сблъсъкът между Пари Сен Жермен и Аталанта от първия кръг на Шампионската лига започна... по-рано. По-конкретно, няколко часа преди сблъсъка между двата отбора избухнаха сблъсъци между феновете им по улиците на Париж.

Според публикации във фен групи боят е бил предварително организиран 40 срещу 40 - от една страна ултраси на ПСЖ, а от другата такива на Аталанта заедно с хора от агитката на Айнтрахт (Франкфурт).

В резултат на инцидентите бяха нанесени материални щети, но нямаше пострадали, а безредиците бяха прекратени след намесата на полицията. Интересното е, че френските власти арестуваха 19-25 души, но само от гостуващите привърженици.

