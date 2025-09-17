Пари Сен Жермен 2:0 Аталанта, Кварацхелия удвои с красив гол

Пари Сен Жермен и Аталанта играят при резултат 2:0 в първия си мач от новия сезон на Шампионската лига. Маркиньос откри резултата в 3-тата минута, а Хвича Кварацхелия удвои в 39-ата минута.

Луис Енрике е заложил на Сени Маюлу, Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия в атака. В средата на терена ще действат Витиня, Фабиан Руис и Жоао Невеш.

Иван Юрич пък е избрал да стартира срещата с Даниел Малдини и Шарле де Кетеларе в предни позиции. Зад гърба им ще действа Марио Пашалич, а двамата опорни халфове ще бъдат Мартен де Роон и Юнус Муса. Лоренцо Бернаскони и Раул Беланова пък ще бъдат двамата халф-бекове.

Пари Сен Жермен откри резултата още с първата си по-добра атака. Фабиан Руис получи в наказателното поле и центрира към включилия се в атака Маркиньос, който засече топката във вратата за 1:0.

В 5-ата минута резултатът можеше да бъде удвоен. Нуно Мендеш бе изведен сам срещу вратаря, но стреля до гредата в аут.

🚨 GOAL | Marquinhos 3'



Marquinhos opens scoring..



🏆 PSG 1-0 Atalantapic.twitter.com/V0iELGwWp6 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 17, 2025

Минута по-късно и Брадли Баркола отправи опасен изстрел и само блестящата намеса на Марко Карнезеки попречи да се стигне до втори гол във вратата му.

Първата по-интересна атака за гостите дойде в 18-ата минута, когато топката бе разиграна добре в наказателното поле, стигна до Одилон Косуну, който обаче доста нескопосано стреля над вратата.

ПСЖ обаче продължаваше да диктува събитията на терена и в 21-вата миунта създаде поредната опасност пред Карнезеки, като този път Фабиан Руис стреля от границата на пеналта, но право в ръцете на вратаря.

Две минути по-късно Брадли Баркола изскочи зад защитата и отбеляза, но попадението не бе признато заради очевидна засада.

В 39-ата минута резултатът все пак бе удвоен. Хвича Кварацхелия напредна на скорост и с бомбен шут от границата на наказателното поле не остави шансове на вратаря.