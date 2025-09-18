Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Юрич: Разликата между двата отбора е цяла бездна

Юрич: Разликата между двата отбора е цяла бездна

  • 18 сеп 2025 | 04:28
  • 185
  • 0
Юрич: Разликата между двата отбора е цяла бездна

Треньорът на Аталанта Иван Юрич прие тежко загубата с 0:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Той се оправда, заявявайки, че разликата между двата отбора е цяла бездна.

"Разликата между двата отбора е огромна, цяла бездна. В началните 25 минути реагирахме добре след първия гол, но след това получихме втори в момент, в който не трябваше. Очевидно е, че ПСЖ е на съвсем друго ниво", заяви Юрич.

Наставникът излезе без типичен централен нападател, но заяви, че не става дума за липса на кураж.

"Не става дума за липса на кураж. Даниел (Малдини) трябваше да изпълнява същата роля като Кръстович, когато се появи в игра. Проблемът е, че той се свърши работата си достатъчно добре", смята наставникът.

След това той коментира шансовете на отбора си през този сезон.

"Липсват ни четирима важни играчи. Може да не звуча убедително, но можем да извадим позитиви от този мач. Видях футболисти, които се бориха на ниво като Косуну, Бернаскони, Беланова - младоци, които тепърва ще израстват. Муса, Хиен и Брешанини също има какво да подобрят. Когато всички контузени се завърнат, ще бъдем конкурентноспособни", убеден е специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Важно бе да започнем силно

Луис Енрике: Важно бе да започнем силно

  • 18 сеп 2025 | 04:02
  • 362
  • 0
Симеоне: Истината е, че стана доста красив мач

Симеоне: Истината е, че стана доста красив мач

  • 18 сеп 2025 | 03:26
  • 359
  • 0
Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

  • 18 сеп 2025 | 02:52
  • 745
  • 0
Мареска: Има какво да научим от този мач

Мареска: Има какво да научим от този мач

  • 18 сеп 2025 | 02:25
  • 393
  • 0
Компани: Трябва да продължим в този дух

Компани: Трябва да продължим в този дух

  • 18 сеп 2025 | 01:59
  • 617
  • 0
Киву: Неутрализирахме силните страни на Аякс

Киву: Неутрализирахме силните страни на Аякс

  • 18 сеп 2025 | 01:33
  • 478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 24212
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 17699
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 13600
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 8198
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 9740
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 17580
  • 35