Юрич: Разликата между двата отбора е цяла бездна

Треньорът на Аталанта Иван Юрич прие тежко загубата с 0:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Той се оправда, заявявайки, че разликата между двата отбора е цяла бездна.

"Разликата между двата отбора е огромна, цяла бездна. В началните 25 минути реагирахме добре след първия гол, но след това получихме втори в момент, в който не трябваше. Очевидно е, че ПСЖ е на съвсем друго ниво", заяви Юрич.

Наставникът излезе без типичен централен нападател, но заяви, че не става дума за липса на кураж.

"Не става дума за липса на кураж. Даниел (Малдини) трябваше да изпълнява същата роля като Кръстович, когато се появи в игра. Проблемът е, че той се свърши работата си достатъчно добре", смята наставникът.

След това той коментира шансовете на отбора си през този сезон.

"Липсват ни четирима важни играчи. Може да не звуча убедително, но можем да извадим позитиви от този мач. Видях футболисти, които се бориха на ниво като Косуну, Бернаскони, Беланова - младоци, които тепърва ще израстват. Муса, Хиен и Брешанини също има какво да подобрят. Когато всички контузени се завърнат, ще бъдем конкурентноспособни", убеден е специалистът.

Снимки: Gettyimages