Луис Енрике: Важно бе да започнем силно

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от убедителната победа с 4:0 над Аталанта на старта на новия сезон в Шампионската лига. Той заяви, че за отбора му е било важно да стартира новата кампания с успех и призна, че целите пред тима му са високи.

"Започнахме силно и това е благодарение на нашия стил. Аталанта е стабилен отбор, който притежава физическа сила и добра техника. Те могат да създадат проблеми, ноние показахме добра форма и записахме заслужен успех. Надяваме се да стигнем далеч в турнира. Програмата ни е като трасе с препятствия, но ако си спомним миналия сезон, тогава спечелихме първия си мач в добавеното време, а сега се представихме доста по-добре. Всички знаехме колко важно е да започнем силно, а победата ни е напълно заслужена", смята Енрике.

Той говори и за предстоящото дерби с Марсилия в Лига 1.

"Всички знаем колко вълнуващи са тези класически сблъсъци. Това е страхотно дерби, но ние сме готови отново да покажем най-доброто, на което сме способни", убеден е испанецът.

Снимки: Gettyimages