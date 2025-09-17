Джош Кър разкри за хитри психологически игри със слънчеви очила

Джош Кър се готви да се състезава във финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в сряда, където ще преследва славата за втори път. Малко британски атлети са печелили поредни световни титли в една и съща дисциплина, като Мо Фара и Джесика Енис-Хил вече са част от този елитен клуб.

27-годишният Кър е един от тримата британски атлети във финала. Нийл Гърли си осигури мястото след оспорван трети полуфинал, докато Джейк Уайтман доминира в четвъртата серия, въпреки че Елиът Джайлс отпадна с минимална разлика.

Един забележителен отсъстващ е норвежката звезда Якоб Ингебригтсен, който беше елиминиран в последния квалификационен кръг след сезон, белязан от контузии. Това означава, че Кър не може да поднови ожесточеното си съперничество с Ингебригтсен, което достигна своя връх, когато го изпревари за световната титла през 2023 г.

Тяхното съперничество се възроди през 2024 г., когато Кър подобри рекорда на Фара на две мили. Въпреки че Ингебригтсен не присъстваше на това състезание, той заяви, че би могъл да победи бегача от Единбург "със завързани очи“, което предизвика отговор от страна на Кър.

"Ние, бегачите на 1500 метра, сме интересна порода“, каза Кър, цитиран от Wales Online. "Всички имаме доста голямо его, всички искаме да печелим и смятаме, че сме най-добрите.“

"Не сме в контактен спорт, така че има този странен баланс между всички тези словесни нападки и излизането на пистата, за да бягаш бързо. Забавно е и се надявам, че е интересно за хората да го гледат.“

"Бяха казани някои неща и от двете страни, но няма лоши чувства. Има взаимно уважение и всички се стремим да се състезаваме за олимпийска титла. Ставате свидетели на истински сблъсък на характери и се надявам хората да му се наслаждават.“

Джош Кър триумфира на Световното първенство през 2023 г. в Будапеща

Това се случи през февруари 2024 г., а дуото получи възможност да се изправи един срещу друг за олимпийска слава в Париж по-късно същата година. И двамата обаче пропуснаха златото, като американецът Коул Хокър постигна изненадваща победа.

Джош Кър загуби от Коул Хокър в олимпийския финал на Игрите в Париж

Преди този олимпийски финал Кър сподели, че психологическите му игри се простират и до слънчевите очила, които носи по време на състезания. Може и да не бяга със завързани очи, по думите на Ингебригтсен, но Кър се грижи да не разкрива нищо на своите опоненти.

"За първи път започнах да ги нося през 2022 г. преди Световното първенство“, каза Кър пред Sky Sports през 2024 г. "Търсех нещо, което да ми даде малко повече предимство, нещо малко по-различно в мен на стартовата линия.“

"И забавното е, че не можете да видите очите ми, когато съм с тях. Седим около 45 минути до час преди състезанието в малка стая и всички седим заедно, просто си седим, не правим нищо, всички се гледаме един друг.“

"Хубаво е, че хората не гледат в очите ми. Така много хора се взират в мен и се чудят дали ги гледам. Така че това е просто малко предимство.“

Леката атлетика е спорт на малките детайли, особено в състезанията с най-висок залог. Кър вече е спечелил едно световно първенство, а сега е готов за нов опит да достигне до славата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages