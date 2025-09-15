Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Обявиха съдията за Арда - ЦСКА

Обявиха съдията за Арда - ЦСКА

  • 15 сеп 2025 | 17:33
  • 478
  • 0
Обявиха съдията за Арда - ЦСКА

СК към БФС повери на Георги Гинчев да ръководи отложената среща от петия кръг на efbet Лига между Арда и ЦСКА. Тя ще се проведе на 18 септември от 17:30 часа на стадиона в Стара Загора. Причината е в течащия ремонт на тревното покритие в Кърджали.

18 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.

Арда - ЦСКА 

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Станимир Лозанов Тренчев   СН: Вихрен Веселинов Манев  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

  • 15 сеп 2025 | 16:00
  • 753
  • 0
БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

  • 15 сеп 2025 | 15:54
  • 541
  • 0
Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

  • 15 сеп 2025 | 15:25
  • 878
  • 1
Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 5871
  • 11
Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

  • 15 сеп 2025 | 14:25
  • 1303
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46554
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74304
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 18:10
  • 2061
  • 6
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46554
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5473
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12717
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11125
  • 13