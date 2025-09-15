Обявиха съдията за Арда - ЦСКА

СК към БФС повери на Георги Гинчев да ръководи отложената среща от петия кръг на efbet Лига между Арда и ЦСКА. Тя ще се проведе на 18 септември от 17:30 часа на стадиона в Стара Загора. Причината е в течащия ремонт на тревното покритие в Кърджали.

18 септември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.



Арда - ЦСКА



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Станимир Лозанов Тренчев СН: Вихрен Веселинов Манев