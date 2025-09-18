ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

Ръководството на ЦСКА е платило заплати в размер на 21 326 000 лева за 2024 година, видя Sportal.bg. Увеличението е с близо 5 млн. лв. спрямо година по-рано, сочи публикуваният ГФО на клуба. Приходите на “червените” са малко над 24 млн. лв., а разходите - над 41 млн. лева. Обявената загуба е в размер на 17 385 000 лева. Тя се дължи най-вече на неучастието на ЦСКА в Европа.

Припомняме, че през първата половина на въпросната 2024 г. клубът се ръководеше от Гриша и Данаил Ганчеви, а след това дойдоха новите собственици.

Въпреки драстичното увеличение на възнагражденията “червените” все още са зад Лудогорец по този показател. Заплатите в 14-кратния роден шампион за 2024 г. са 29 446 000 лева, като има лек спад спрямо предходните 12 месеца. "Орлите" обявяват печалба за втора поредна година. Този път тя е малко под 6 млн. лева, което е драстично увеличение спрямо 2023 г. (3,35 млн. лева.).

Лудогорец е българският клуб с най-много приходи и разходи - съответно 68 887 000 лв. и 63 079 000 лева. Уточняваме, че към разходите влизат и бъдещи вложения по договор с общината в инфраструктурата на стадиона.

Далеч зад Лудогорец и ЦСКА по заплати е Левски - 10 442 000 лв., което е увеличение с 2 млн. лева.

Ето по-интересните цифри ог годишните финансови отчети на ЦСКА, Лудогорец и Левски:

ЦСКА

Заплати: 21 326 000 лева за 2024 г. срещу 16 443 000 лева за 2023 г.

Загуба за 2024 г.: 17 385 000 лева.

За 2024 г.: приходи - 24 074 000 лева, разходи - 41 118 000 лева.

За 2023 г.: приходи - 28 362 000 лева, разходи - 29 869 000 лева; загуба - 1 507 000 лева.

По-сериозните приходи през 2024 г.:

реклама - 2 223 000 лева, карти и билети - 739 000 лева, стоки с логото на клуба - 2 246 000 лева, дарения - 8 428 000 лева, отписани задължения - 6 926 000 лева.

Задължения към свързани лица - 23 703 000 лева, за 2023 г. - 7 695 000 лева.

Разходи за възнаграждения на Съвета на директорите (тричленен) - 296 000 лева.

През 2025 г. ЦСКА ще плати 2 820 000 лева по вноски за трансфери на футболисти. Има да взима около 680 000 лева.

ЛУДОГОРЕЦ

Средносписъчният брой на персонала за 2024 г.: 155 човека, а за 2023 г. - 148 човека.

Приходи за 2024 г. - 68 887 000 лева, за 2023 г. - 67 200 000.

Разходи за 2024 г. - 63 079 000 лева, за 2023 г. - 63 946 000 лева.

Възнаграждения на Съвета на директорите (петчленен) - 700 000 лева.

Печалба за 2024 г. - 5 887 000 лева, за 2023 г. - 3 335 000 лева.

Припомняме, че през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Лудогорец отчита загуби в общ размер на 13 255 000 лева.

Заплати за 2024 г.: 29 446 000 лева, за 2023 г. - 29 458 000 лева.

ЛЕВСКИ

Припомняме публикацията на Sportal.bg от преди няколко месеца:

Възнаграждения на ключов управленски персонал - 182 000 лева.

Ръководството на Левски публикува годишния финансов отчет за 2024 година. От него става ясно, че “сините” генерират приходи в размер на 41,92 милиона лева. Цели 22 021 000 лева са от продажба на футболисти. Година по-рано приходите от трансфери са само 1 254 000 лева.

Друг голям приход е от спонсорство и реклама, който се увеличава с над 2,4 млн. лв. спрямо 2023 г. и достига до 7 703 000 лева.

Лошата новина относно приходите е сериозният спад от продажба на билети. За 2024 г. те са 1 524 000 лв., което е повече от два пъти по-малко спрямо предходната година.

Що се отнася до разходите най-големите от тях са в графата “заплати”. Те възлизат на 10 442 000 лв., което е увеличение с 2 млн. лева спрямо 12 месеца по-рано.

Вторият най-голям разход е за трансфери - 4 673 000 лв. Година по-рано Левски е платил само 142 000 лева за нови футболисти.

Търговските и други задължения са 22,115 млн. лв., което е с повече от 5,6 млн. по-малко спрямо 2023 г., когато са били 27 705 000 лева.