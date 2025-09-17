Официално: Арда представи Ивелин Попов

Арда официално обяви привличането на Ивелин Попов. За последно опитният футболист беше част от отбора на Ботев (Пловдив), с който спечели Купата на България през сезон 2023/24.

Добрата новина за кърджалийци е, че Попето ще бъде на разположение на Александър Тунчев още за утрешния двубой с ЦСКА

Ето какво написаха от клуба:

"Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на ПФК Арда, вече е факт. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с клуба. След среща с ръководството на клуба Попов и ПФК Арда сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026 г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30 ч. в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1987 г. и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са Левски, Фейенорд, Спартак Москва, Газиантеп и др. За последно той бе част от състава на Ботев Пловдив. Новото попълнение на Арда е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, и още веднъж с Ботев Пловдив. За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и е бил негов дългогодишен капитан.

Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Ивелин Попов много успехи с екипа на Арда".