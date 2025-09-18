Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Арда и ЦСКА се изправят един срещу друг в отложен двубой от 5-ия кръг на efbet Лига. Мачът ще се играе в Стара Загора, тъй като кърджалийци ремонтират тревното покритие на своя стадион. Георги Гинчев ще бъде главен съдия на срещата, която стартира в 17:30 часа.

По програма сблъсъкът трябваше да се проведе преди месец, но тогава отборът на Александър Тунчев беше съсредоточен върху участието си в евротурнирите и поиска отлагане. Сега двубоят заварва домакините на 13-ата позиция в класирането с актив от 6 пункта, докато "червените" имат точка повече и се намират две места по-напред от днешния си съперник.

В последния кръг тимът, воден от Душан Керкез, записа първата си победа от началото на сезона. Тя обаче не дойде никак лесно и столичани се нуждаеха от два гола в добавеното време, за да пречупят Септември (София) с 3:1. Със сигурност "армейците" трябва да покажат различно лице под Аязмото, за да се преборят за трите точки.

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

През настоящата кампания в елита Арда също има само един успех, който беше постигнат в началото на август месец. Тогава "небесносините" разгромиха Ботев (Пловдив) на "Колежа" с 5:0, след което така и не успяват да се завърнат на победния път.

Тунчев: Явно още летим от това, което показахме в Европа, но действителността бързо ни приземи

Голямата новина в лагера на домакините е привличането на опитния Ивелин Попов по-малко от 24 часа преди мача. Въпреки това, той ще бъде на разположение за срещата в Стара Загора.

Официално: Арда представи Ивелин Попов

За гостите, след изтърпяно наказание, се завръща халфът Джеймс Ето'о. Керкез няма да може да разчита на Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които така или иначе рядко получават шанс в представителния отбор.

Двама от ЦСКА пропускат мача с Арда

Последната среща между Арда и ЦСКА беше баражът за участие в Лигата на конференциите, който беше спечелен по изключително драматичен начин от кърджалийци. Те стигнаха до изравнително попадение в петата минута на добавеното време, а след това бяха по-точни при дузпите и оставиха "червените" извън Европа за втора поредна година.

69

АРДА - ЦСКА

НАЧАЛО: 17:30 часа

СЪДИЯ: Георги Гинчев

СТАДИОН: "Берое", Стара Загора