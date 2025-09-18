Популярни
Керкез обяви групата на ЦСКА за двубоя с Арда

  • 18 сеп 2025 | 12:07
Керкез обяви групата на ЦСКА за двубоя с Арда
Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група от 22 футболисти за днешното гостуване на Арда в отложен мач от 5-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е с начален час 17:30 и ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора.

Непосредствено преди началото ще стане ясно кои двама играчи на "армейците" ще останат извън основната група за мача. Твърдо аут са Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, които имат леки травми, но обратно в строя е Джеймс Ето'о, който се завръща след изтърпяно наказание.

Групата на "червените": 1. Густаво Бусато, 12. Марин Орлинов, 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой.

