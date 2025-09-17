Поредна фантастична точка за Симеон Николов

Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2.

Разпределителят на България ,който е едва на 18 години, записа нова фантастична точка.

Във втората част при 19:11 Симеон Николов пусна изненадващо топката в задно поле.

