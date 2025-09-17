Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Поредна фантастична точка за Симеон Николов

Поредна фантастична точка за Симеон Николов

  • 17 сеп 2025 | 11:27
  • 1711
  • 1

Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2.

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Разпределителят на България ,който е едва на 18 години, записа нова фантастична точка.

България печели за седми път групата си на Световно първенство
България печели за седми път групата си на Световно първенство

Във втората част при 19:11 Симеон Николов пусна изненадващо топката в задно поле.

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво
Алекс Грозданов: Най-важното е да гледаме нашата игра
Алекс Грозданов: Най-важното е да гледаме нашата игра
Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)

Още от Волейбол

България печели за седми път групата си на Световно първенство

България печели за седми път групата си на Световно първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:47
  • 4798
  • 2
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 44866
  • 31
България излиза срещу Чили в мач №3

България излиза срещу Чили в мач №3

  • 17 сеп 2025 | 06:01
  • 10675
  • 6
Сам Деруу: Крайно време е да науча български език!

Сам Деруу: Крайно време е да науча български език!

  • 16 сеп 2025 | 20:47
  • 12721
  • 3
Теодор Чипилов: Ще има голяма борба за оцеляване във Висшата лига

Теодор Чипилов: Ще има голяма борба за оцеляване във Висшата лига

  • 16 сеп 2025 | 20:01
  • 1469
  • 2
Христо Христов: Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне нивото

Христо Христов: Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне нивото

  • 16 сеп 2025 | 19:51
  • 1732
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 44866
  • 31
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 1361
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 382347
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 6752
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 7843
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 2961
  • 1