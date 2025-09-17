Аякс 0:0 Интер, отменена дузпа за гостите

Аякс и Интер играят при резултат 0:0 на "Йохан Кройф Арена" в среща от първия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига.

"Нерадзурите" стартиха на високо темпо още в първите минути стигнаха до няколко ситуации в близост до вратата на съперника. Един опит за центриране на Димарко се превърна в удар, но вратарят на домакините се справи. Аякс се справи с първоначалния опит на съперника да го притисне, но гостите държаха инициативата.

Постепенно нидерландският гранд изравни играта и започна да атакува по-често. Домакините опитаха няколко центрирания, а високата им преса създаваше проблеми на съперника. При една ситуация Аканжи бе сериозно притеснен, но до сериозни голови положения не се стигаше. След половин час игра тимът на Киву стигна до първия си ъглов удар и след него Димарко стреля покрай вратата.

В 33-ата минута прекрасна атака на Интер завърши с подаване към Тюрам. Френцузинът стреля, а топката мина на сантиметри от дясната греда на вратаря. При следващата атака на гостите Тюрам се измъкна от Баас, който го повали в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа, но след като разгледа ситуацията прецени, че Тюръм първо е извършил нарушение срещу бранителя и я отмени.

АЯКС - ИНТЕР 0:0

АЯКС: Хееркенс, Павсеер, Роса, Моро, Долберг, Глух, Макконъл, Мокио, Фитц-Джим, Сутало, Алдерс, Бунида

ИНТЕР: Зомер, Аканжи, Де Фрай, Бастони, Дъмфрис, Димарко, Барела, Чалханоолу, Мхитарян, Еспозито, Тюрам

Снимки: Imago