Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Аякс 0:0 Интер, отменена дузпа за гостите

Аякс 0:0 Интер, отменена дузпа за гостите

  • 17 сеп 2025 | 22:39
  • 1471
  • 1
Аякс 0:0 Интер, отменена дузпа за гостите

Аякс и Интер играят при резултат 0:0 на "Йохан Кройф Арена" в среща от първия кръг на шампионатната фаза на Шампионската лига.

"Нерадзурите" стартиха на високо темпо още в първите минути стигнаха до няколко ситуации в близост до вратата на съперника. Един опит за центриране на Димарко се превърна в удар, но вратарят на домакините се справи. Аякс се справи с първоначалния опит на съперника да го притисне, но гостите държаха инициативата.

Постепенно нидерландският гранд изравни играта и започна да атакува по-често. Домакините опитаха няколко центрирания, а високата им преса създаваше проблеми на съперника. При една ситуация Аканжи бе сериозно притеснен, но до сериозни голови положения не се стигаше. След половин час игра тимът на Киву стигна до първия си ъглов удар и след него Димарко стреля покрай вратата.

В 33-ата минута прекрасна атака на Интер завърши с подаване към Тюрам. Френцузинът стреля, а топката мина на сантиметри от дясната греда на вратаря. При следващата атака на гостите Тюрам се измъкна от Баас, който го повали в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа, но след като разгледа ситуацията прецени, че Тюръм първо е извършил нарушение срещу бранителя и я отмени.

АЯКС - ИНТЕР 0:0

АЯКС: Хееркенс, Павсеер, Роса, Моро, Долберг, Глух, Макконъл, Мокио, Фитц-Джим, Сутало, Алдерс, Бунида
ИНТЕР: Зомер, Аканжи, Де Фрай, Бастони, Дъмфрис, Димарко, Барела, Чалханоолу, Мхитарян, Еспозито, Тюрам

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид, правилно отменена дузпа за домакините

Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид, правилно отменена дузпа за домакините

  • 17 сеп 2025 | 22:01
  • 4588
  • 7
Байерн 2:1 Челси, Палмър бързо намали

Байерн 2:1 Челси, Палмър бързо намали

  • 17 сеп 2025 | 21:59
  • 3232
  • 8
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 593
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 1487
  • 2
Завършиха ранните мачове в Шампионската лига, късна драма в Прага

Завършиха ранните мачове в Шампионската лига, късна драма в Прага

  • 17 сеп 2025 | 21:48
  • 18810
  • 3
Моуриньо пристигна в Португалия: Кой треньор би отказал на Бенфика? Не и аз

Моуриньо пристигна в Португалия: Кой треньор би отказал на Бенфика? Не и аз

  • 17 сеп 2025 | 21:40
  • 3437
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 394385
  • 12
Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид, правилно отменена дузпа за домакините

Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид, правилно отменена дузпа за домакините

  • 17 сеп 2025 | 22:01
  • 4588
  • 7
Байерн 2:1 Челси, Палмър бързо намали

Байерн 2:1 Челси, Палмър бързо намали

  • 17 сеп 2025 | 21:59
  • 3232
  • 8
Пари Сен Жермен 2:0 Аталанта, Кварацхелия удвои с красив гол

Пари Сен Жермен 2:0 Аталанта, Кварацхелия удвои с красив гол

  • 17 сеп 2025 | 22:41
  • 2001
  • 2
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 12103
  • 27