  Пафос
  2. Пафос
  Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  17 сеп 2025 | 21:53
  • 594
  • 0
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Дебютантът Пафос успя да спечели точка още в първия си мач от основната фаза на Шампионската лига, след като устиска 0:0 при гостуването си на Олимпиакос. От 26-ата минута първенецът на Кипър беше с човек по-малко след изгонване на Бруно Фелипе, но независимо от това не се огъна. В същото време златният медалист на Гърция създаде малко чисти положения и едва в края натисна по-сериозно, но пропусна своите шансове.

Двубоят беше дебют и за Олимпиакос в новия формат на ШЛ, след като през миналия сезонът тимът игра в основната фаза на Лига Европа.

Първото полувреме не оправда очакванията за домакински натиск, като гърците бяха изненадващо пасивни. Те получиха числено предимство в 26-ата минута, когато Бруно Фелипе от състава на Пафос получи втори жълт картон. Малко след това пък познатият бивш национал на Бразилия Давид Луис, който от скоро е в кипърския отбор, беше заменен заради контузия.

Реално Олимпиакос започна сериозно да притеснява гостите чак в последните около 20 минути, но топката така и не стигна до мрежата. Бившият нападател на Интер Мехди Тареми пропиля най-добрата възможност в началото на добавеното време.

Тареми можеше и да не завърши срещата, защото в 72-рата първоначално му беше показан директен червен картон за грубо влизане. Последва обаче консултация с ВАР и главният арбитър Ищван Ковач промени решението си на само жълт картон.

В следващия кръг Пафос приема Байерн (Мюнхен), а Олимпиакос ще гостува на Арсенал.

