В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

Славия (Прага) и Бодьо/Глимт направиха 2:2 в Прага в интересен мач, белязан от темата за дебютите в Шампионска лига. Големият герой за домакините бе 21-годишният сенегалски бранител Юсуфа Мбоджи (23', 74'), който в дебюта си в турнира отбеляза и двете попадения за домакините, макар че между тях направи и една дузпа, от която съперникът не се възползва. Даниел Баси върна един гол в 78-ата минута, а в 90-ата Сондре Фет направи дебютът на Бодьо/Глимт в ШЛ още по-запомнящ се, след като донесе равенството на норвежкия тим.

Домакините започнаха по-агресивно в атака, макар че Бодьо владееше повече топката. В 12-ата минута гостите можеха да поведат, след като Мбоджи направи сериозна грешка в защитата, която даде шанс на Евиен да излезе очи в очи със Станек, но стражът реагира брилянтно и изби над вратата.

В следващите минути Хори и Садилек имаха нелоши възможности, но стреляха неточно. В 23-тата чешкият шампион взе преднина. Провод проби отдясно и центрира ниско, Хори опита да засече с пета на близката греда, но пропусна топката, която стигна до Юсуфа Мбоджи, който засече отблизо.

В 37-ата минута започна дълго разглеждане от страна на ВАР на ситуация за евентуална дузпа за домакините заради игра с ръка. Реферът бе повикан на мониторa и видя, че преди играта с ръка има нарушение в атака на Садилек, който изблъска съперник в гръб.

В началото на второто полувреме отново имаше продължително разглеждане за дузпа, но този път пред вратата на Славия. В крайна сметка такава бе отсъдена заради нарушение на автора на гола за домакините Мбоджи. Каспер Хьог обаче пропусна да изравни резултата, след като Станек спаси удара му от бялата точка.

Таранът изкупи малка част от вината си в 66-ата минута, когато пред голлинията блокира удар на Хори.

В 74-тата минута в центъра на събитията отново излезе 21-годишният Мбоджи, който направи 2:0, след като на далечната греда засече от въздуха центриране на Провод.

75' | FIRST TIME WAS SO NICE, I HAD TO DO IT TWICE 🔥



Youssoupha Mbodji 😍🇸🇳



🔴⚪️ 2:0 🟡⚫️ #slabod pic.twitter.com/MLZ0FoRJse — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 17, 2025

Четири минути по-късно резерва Даниел Баси вкара историческия първи гол за Бодьо/Глимт в ШЛ. Той довкара отблизо топката след избиване на Станек след удар на Фет.

До края Славия имаше повече възможности. Удар на Провод срещна гредата, а Никита Хайкин направи страхотно спасяване след изстрели на Хитил и Дорли.

В 90-ата минута Бодьо обаче стигна до равенството. Станек се намеси добре, след като Хелмерсен стреля отблизо. След това обаче Сондре Фет намери по чудесен начин топката от въздуха. Ударът му рикошира в напречната греда и след това кълбото тупна зад голлинията за крайното 2:2.

В 11-ата минута на добавеното време Славия можеше да стигне до победата, но Хайкин направи поредното си страхотно спасяване след удар на Шранц.

BODØ/GLIMT ARRACHE LE MATCH NUL À PRAGUE !👏🇳🇴



Menés 2-0, les joueurs de Kjetil Knutsen ont réussi l'énorme performance de revenir à 2-2 dans une Fortuna Arena en ébullition !✅



À noter l'énorme performance de Nikita Haikin dans les cages norvégiennes avec huit arrêts et 1.51… pic.twitter.com/CXCJSy5eJo — Nordisk Football (@NordiskFootball) September 17, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago