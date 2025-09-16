Популярни
  Пари Сен Жермен
  2. Пари Сен Жермен
  3. Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 596
  • 0

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос увери, че сега европейският клубен първенец разполага с повече опит от миналия сезон и че тимът няма да се задоволи само с един триумф в Шампионска лига. Парижани стартират в новото издание на турнира утре с домакинство на Аталанта.

Луис Енрике: Нашата цел е да напишем история и да донесем втора поредна Шампионска лига на ПСЖ
Луис Енрике: Нашата цел е да напишем история и да донесем втора поредна Шампионска лига на ПСЖ

“Сега имаме повече опит и преживяхме някои страхотни неща. Мачовете в Шампионската лига носят много страст и вълнение. Понякога трябва да ентусиазираш отбора, когато е твърде спокоен, или да го успокоиш, когато е обратното. Всички играчи имат опит от миналия сезон, като всеки се справя по свой начин със спокойствие и личния си характер. Във философията на ПСЖ е да бъдем по-мотивирани от останалите. Нямаме избор, треньорът го иска от нас. Ако даден играч не се раздава на терена, ще видите как ще отиде на пейката. Това е най-високото ниво, а футболът е много физически и динамичен. Открихме нашата философия, която треньорът ни донесе. Без значение кои играчи са на терена, феновете трябва да бъдат 100% горди с тях, защото те дават 100% от себе си.

Искаме веднага да започнем добре. Не знаем предварително маршрута или историята. Утрешният мач може да се окаже ключов. Миналата година имахме някои спънки в домакинствата си, така че определено трябва да постигнем добри резултати у дома. Ние сме много фокусирани върху този мач. Да спечеля ШЛ още веднъж ме мотивира. Това са цели, които ни стимулират. Веднъж щом си опитал това, не искаш да преживяваш загуби. Добре е да имаш такива мотивация и амбиция, като те ни карат да продължаваме напред. Имаме доста млад тим с играчи на 19-20 години, така че не можем да се задоволим със спечелването на един трофей в ШЛ, включително и аз, който съм на 31 години

Когато постигнеш целта си, в сърцето си изпитваш гордост, която не отминава. Но трябва да останеш фокусиран и да не се отпускаш твърде много. По-опитните играчи, треньорът и лидерите винаги ни окуражават да продължаваме напред и да искаме повече. Не бива да гледаме в миналото твърде много. Постигнахме нещо огромно и трябва да продължим да бъдем гладни за още успехи. В Аталанта имат нов треньор и нови играчи, но разполагат със същата концепция. Наблюдавали сме как играят, но всеки мач си има своя история. Понякога стават неща, които не сме очаквали, но качеството на ПСЖ се крие в успешната ни адаптация всеки път. Искаме да доминираме в мача и да притежаваме топката. Италианските тимове винаги са трудни съперници”, коментира Маркиньос на пресконференцията си преди двубоя.

