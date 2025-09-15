Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази задоволство от различната гледна точка, която е имал при домакинския успех с 2:0 над Ланс. Заради счупената си ключица испанският специалист изгледа първото полувреме на мача от пресложата, след което се върна на своята треньорска скамейка за втората част от срещата.

“От известно време виждам как треньорите по ръгби анализират мачовете от една доста различна перспектива. Харесва ми възможността да потърся подобрение в това отношение. Исках да проследя първото полувреме от трибуната и беше прекрасно. Различно е и мога да контролирам всичко. Това е интересна опция, която ще използвам и в бъдеще. Така на почивката можеш да проведеш идеален разбор, защото перфектно си видял кой е играл добре на терена. По този начин имаме доста директна информация”, коментира Енрике след мача.

Снимки: Gettyimages