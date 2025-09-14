Баркола блесна за пореден успех на ПСЖ, но кошмарът за парижани с контузиите продължи

Пари Сен Жермен продължи без грешка, като постигна четвърта поредна победа в Лига 1 и спечели с 2:0 срещу Ланс в мач от френския елит. Над всички за европейските клубни шампиони бе Брадли Баркола, който реализира и двете попадения (15‘, 51‘).

Лошата новина за Луис Енрике и компания обаче е, че след травмите на Усман Дембеле и Дезире Дуе, кошмарът с контузиите продължи. Сега принудително бяха заменени цели трима играчи на ПСЖ – Хвича Кварацхелия, Канг-Ин Лий и Лукас Бералдо, като състоянието им на този етап не е ясно. На ПСЖ предстои домакинство на Аталанта в първия мач от основната фаза на Шампионската лига в сряда, а в края на идващата седмица ще е и голямото дерби с Марсилия.

Луис Енрике, който счупи ключица и през първата част бе на трибуните, този път пусна като титуляри Хвича Кварацхелия и Гонсало Рамош на мястото на контузените Дембеле и Дуе. Португалците Жоао Невеш и Нуно Мендеш пък започнаха от пейката. Испанският специалист непрекъснато говореше с помощниците си чрез специална система за комуникация.

🚨 𝗞𝗛𝗩𝗜𝗖𝗛𝗔 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗛𝗘𝗟𝗜𝗔 🇬🇪 𝗦𝗢𝗥𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗘𝗡𝗦 ! 🤕



Terrible pour le PSG après les absences de Dembélé et Doué. 😪



📸 @AndiOnrubia pic.twitter.com/BxC7gcAHry — BeFootball (@_BeFootball) September 14, 2025

Мачът започна отлично за Ланс, като гостите получиха двоен удар след грешка на вратаря на ПСЖ Люка Шевалие, който игра с ръка при върната топка от Лукас Бералдо. Стражът на шампионите все пак успя да изкупи вината за грешката си, след като успя да отрази последващия опасен изстрел на Флориан Товен. ПСЖ от своя страна откри резултата още в 15-ата минута с красив гол на Брадли Баркола. Крилото получи топката от Витиня и с красив удар от дистанция не остави шансове на младия вратар на гостите Робин Рисер.

Лошата новина за парижани и Луис Енрике дойде петнадесетина минути по-късно, когато Хвича Кварацхелия, който изпитваше проблеми след единоборство с Одсон Едуар, даде знак, че не може да продължи и бе заменен. Влезлият на негово място Ибрахим Мбайе можеше веднага да се разпише, но от добра позиция стреля в тялото на Рисер. В края на полувремето стражът на Ланс трябваше да се намесва и след находчив удар с пета на Гонсало Рамош.

Le scénario catastrophe pour le #PSG au delà du score qui reste positif, l’hécatombe des blessures :



🆘Désire Doué

🆘Ousmane Dembele

🆘 Khvicha Kvaratskhelia

🆘Kang In Lee

🆘Lucas Beraldo



Certains indiquaient que l’effectif était complet… Que dire de plus ? #PSGRCL |… pic.twitter.com/HJqRmS1tXL — Achille Ash (@AchilleA1) September 14, 2025

В началото на втората част Брадли Баркола блесна с второ попадение, с което сякаш реши двубоя. Талантливият френски национал напредна и с нов много хубав изстрел от дистанция удвои – 2:0 за ПСЖ. Нов проблем с контузия обаче се появи за шампионите, след като и Канг-Ин Лий също почувства болки и поиска смяна. Ланс пък опита да се върне в мача и Шевалие трябваше да избива опасен далечен удар на Флориан Товен. За ужас на слезлия на пейката Луис Енрике, малко след това бранителят Лукас Бералдо също се контузи и бе изненсен на носилка под аплодисментите на феновете.

До края срещата се доиграваше, като в 87-ата минута Гонсало Рамош можеше да се разпише, но стреля в тялото на Рисер.

Следвай ни:

Снимки: Imago