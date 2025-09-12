Майката на Мбапе: Аз го убедих да остане в ПСЖ през 2022 г.

Майката на Килиан Мбапе разкри, че нападателят е останал в Пари Сен Жермен през 2022 година заради нея.

"Знаехме още от 15-годишна възраст къде отива. Така че просто бяхме там с баща му и се уверихме, че ще стигне до Реал Мадрид. Той удължи договора си с Пари Сен Жермен през 2022 година, защото го помолихме да остане. Това беше единственият път, когато се намесихме. Имаше голям натиск върху него. Когато ти кажат, че заради напускането му ще трябва да уволнят персонал, че ще има проблеми с телевизионните права, че има нов тренировъчен център, предстоящите тогава олимпийски игри, предстои Световното първенство. ПСЖ беше на път да спечели Шампионската лига", каза Файза Ламари, цитирана от вестник "Екип" в четвъртък.

Килиан Мбапе кара втория си сезон в Реал Мадрид, след като през миналата кампания не спечели трофей с екипа на "белите".

Снимки: Gettyimages