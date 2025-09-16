Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Нашата цел е да напишем история и да донесем втора поредна Шампионска лига на ПСЖ

Луис Енрике: Нашата цел е да напишем история и да донесем втора поредна Шампионска лига на ПСЖ

  • 16 сеп 2025 | 16:03
  • 925
  • 0
Луис Енрике: Нашата цел е да напишем история и да донесем втора поредна Шампионска лига на ПСЖ

Наставникът на ПСЖ Луис Енрике потвърди, че ще може да разчита на Канг-Ин Лий, но все пак не бе напълно категоричен в това отношение за Хвича Кварацхелия, който също лекува здравословни проблеми. Останалите все още контузени Усман Дембеле и Дезире Дуе, които получиха травми по време на двубоя на националния отбор на Франция с Украйна, все още не са на разположение. Защитникът Лукас Бералдо e с травма от мача с Ланс в левия глезен и няма да бъде на разположение.

“Кан-Ин Лий е на разположение, а що се отнася до Квара, трябва да изчакаме и да видим как ще се представи на тренировката,” коментира ситуацията накратко той.

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ
Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

След това Луис Енрике говори дълго относно виждането си за отбора, първата спечелена титла през миналата година и това как тя дава увереност на тима и играчите в него, за да бъдат постигнати повече успехи.

“Първата титла винаги е трудна, защото играчите не мислят, че са способни да я спечелят. Но показахме пътя, Сега всички в ПСЖ и младите играчи искат да продължат да печелят, защото знаят, че са способни. За мен най-трудна е първата титла. Сега вече показахме пътя, а моята задача е да не допускам играчите да се отпускат в бъдеще. Трябва да бъдеш амбициозен и да се подобряваш непрекъснато. След като спечелихме веднъж, с клуба, града и феновете, нашата цел е да направим история и да спечелим втора поредна титла в Шампионската лига. Трябва да бъдем амбициозни,” обясни наставникът на клубния шампион на Европа.

Баркола блесна за пореден успех на ПСЖ, но кошмарът за парижани с контузиите продължи
Баркола блесна за пореден успех на ПСЖ, но кошмарът за парижани с контузиите продължи

Бившият треньор на Барселона поясни, че му е трудно да даде реална оценка на утрешния противник на тима в първия кръг в Шампионската лига - Аталанта, тъй като те са сменили своя треньор и са изиграли едва три двубоя.

“Трудно е да говорим за тях, защото смениха треньора си и са изиграли едва три двубоя срещу противници, които не са най-високо ниво. През последните три години пресираха високо и имаха много качествени играчи. Свикнали сме да знаем какво можем да очакваме от опонентите си, но една от силните страни е възможността за адаптация. Не знам дали Адемола Луукман ще играе, но ние трябва да се съсредоточим върху играчите, които ще бъдат на терена, а не върху тези, които отсъстват,” заяви Луис Енрике.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 599
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 1246
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 2491
  • 0
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 644
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 1568
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 4960
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12437
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11283
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33470
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42378
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8394
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366810
  • 3