Луис Енрике: Нашата цел е да напишем история и да донесем втора поредна Шампионска лига на ПСЖ

Наставникът на ПСЖ Луис Енрике потвърди, че ще може да разчита на Канг-Ин Лий, но все пак не бе напълно категоричен в това отношение за Хвича Кварацхелия, който също лекува здравословни проблеми. Останалите все още контузени Усман Дембеле и Дезире Дуе, които получиха травми по време на двубоя на националния отбор на Франция с Украйна, все още не са на разположение. Защитникът Лукас Бералдо e с травма от мача с Ланс в левия глезен и няма да бъде на разположение.

“Кан-Ин Лий е на разположение, а що се отнася до Квара, трябва да изчакаме и да видим как ще се представи на тренировката,” коментира ситуацията накратко той.

След това Луис Енрике говори дълго относно виждането си за отбора, първата спечелена титла през миналата година и това как тя дава увереност на тима и играчите в него, за да бъдат постигнати повече успехи.

“Първата титла винаги е трудна, защото играчите не мислят, че са способни да я спечелят. Но показахме пътя, Сега всички в ПСЖ и младите играчи искат да продължат да печелят, защото знаят, че са способни. За мен най-трудна е първата титла. Сега вече показахме пътя, а моята задача е да не допускам играчите да се отпускат в бъдеще. Трябва да бъдеш амбициозен и да се подобряваш непрекъснато. След като спечелихме веднъж, с клуба, града и феновете, нашата цел е да направим история и да спечелим втора поредна титла в Шампионската лига. Трябва да бъдем амбициозни,” обясни наставникът на клубния шампион на Европа.

Бившият треньор на Барселона поясни, че му е трудно да даде реална оценка на утрешния противник на тима в първия кръг в Шампионската лига - Аталанта, тъй като те са сменили своя треньор и са изиграли едва три двубоя.

“Трудно е да говорим за тях, защото смениха треньора си и са изиграли едва три двубоя срещу противници, които не са най-високо ниво. През последните три години пресираха високо и имаха много качествени играчи. Свикнали сме да знаем какво можем да очакваме от опонентите си, но една от силните страни е възможността за адаптация. Не знам дали Адемола Луукман ще играе, но ние трябва да се съсредоточим върху играчите, които ще бъдат на терена, а не върху тези, които отсъстват,” заяви Луис Енрике.

