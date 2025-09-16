Популярни
НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
Ясни са спринтовете във Формула 1 за догодина

  16 сеп 2025 | 12:15
  • 261
  • 0

И през следващия сезон във Формула 1 ще има шест състезателни уикенда, в които е предвидено спринтово състезание, а за сметка на това пилотите ще имат само една свободна тренировка и две квалификации.

Спринтовите уикенди стартират в Китай (13-15 март), продължават в Маями (1-3 май), Канада (22-24 май), следва завръщането на “Силвърстоун” като писта, на която ще има спринт (3-5 юли). Последните два такива уикенда ще са на “Зандвоорт” (21-23 август) и в Сингапур (9-11 октомври).

Тази година спринтовите уикенди са в Китай, Маями, Белгия, САЩ (Остин), Бразилия и Катар, така че промените в избора на трасета са сериозни. А догодина за първи път ще има спринтове в Канада, Нидерландия и Сингапур.

